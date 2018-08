In un palazzo Ducale particolarmente suggestivo, tra luci, musica e spettatori ad abbracciare il palco ideale, 18 modelle e una decina di simpatici bambini hanno sfilato lunedì 30 luglio per “Femme”, l’evento che ha celebrato l’artigianalità e la creatività dei giovani larinesi, oltre alla “collaborazione tra persone, attività e diverse figure che insieme sono riuscite a creare qualcosa di bello, divertente, interessante e nuovo”, spiega uno dei suoi ideatori, Francesco Santoro. Che di mestiere fa il disegnatore di interni e da qualche tempo anche lo stilista, perchè i tessuti che usa per arredare le case li ha usati anche per una sfilata di moda e per disegnare una collezione di abiti. Quella andata in scena proprio nell’atrio di Palazzo Ducale a Larino.

Davanti a centinaia di persone, gli abiti realizzati da Francesco Santoro, insieme alla sarte Martina Di Lena e Francesca Toto che hanno messo a disposizione la loro manualità e le loro capacità, hanno sfilato grazie a 18 modelle con le acconciature di “Anna Parrucchieri” di Annamaria Radica. Per celebrare a pieno la bellezza delle donne, anche la collaborazione di Rosa Patrone con i suoi accessori, de Le Sorelline, che hanno arricchito gli abiti con i loro gioielli, e i cappelli e complementi di Anna Panella e Mariagrazia Barone.

” “Femme” è nata da un insieme di idee di quattro amici artisti e artigiani – spiegano gli ideatori – che ogni giorno vivono e lavorano nel mondo della moda, dell’arte e del design. Per questo evento, le quattro attività hanno collaborato e lavorato insieme, dimostrando come si possa e si debba creare lavoro e opportunità, mettendo insieme i talenti di ognuno. Infatti, le attività artigianali, solo facendo rete e mettendosi in sinergia, possono davvero spiccare il volo”, hanno aggiunto in conclusione di una serata di cui sono particolarmente soddisfatti e contenti. E chissà che non si replicherà, magari in una nuova città. “Il successo, i complimenti e il grande pubblico presente ci ha dato grande forza e stiamo pensando di riproporre la sfilata”.

Durante la serata inoltre, non è mancata anche la musica dal vivo con il gruppo “I Napullammore” che hanno riproposto vari brani della tradizione musicale napoletana con la voce di Francesco Santoro, alla chitarra il maestro Osvaldo Caruso, al mandolino Marco Adovasio e alla tammora Domenico Ciccone.