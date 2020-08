Le interviste a Campobasso, davanti alla sede dell’Asrem di via Petrella, una delle sedi scelte per sottoporre il personale della scuola al test sierologico. Su base volontaria, possono sottoporsi al test sul personale docente e non docente in servizio in nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione