Si è concluso stasera – 13 aprile – il solenne settenario in onore di Maria Santissima Addolorata. La chiesa di Santa Maria della Croce a Campobasso, dunque, come tutti gli anni in occasione della Pasqua si è preparata alla settimana santa raccogliendosi in preghiera e in adorazione.

Quest’anno l’evento religioso è stato dedicato a fra’ Immacolato Brienza, di cui ricorrono i trent’anni dalla morte.