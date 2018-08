L’intervista al presidente dell’Ordine dei geologi del Molise, Giancarlo de Lisio: “Abitazioni e infrastrutture devono essere adeguate sismicamente, dobbiamo incidere sulla qualità del costruito. La prevenzione – le sue parole – è l’unica arma. Purtroppo in Molise la scorsa amministrazione (guidata da Paolo di Laura Frattura, ndr) ha smantellato l’ufficio del servizio geologico e sismico. Dunque, il territorio non è più sorvegliato come una volta”.