Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica ha posto queste parole come un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli” (Papa Francesco, Messaggio per la quarta Giornata mondiale dei Poveri)

Neanche durante il lockdown le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret hanno smesso di servire i più poveri del nostro territorio.

Suor Lucilla ci racconta la sua esperienza iniziando dalla centralità della preghiera nella sua vita: “Ci sono tanti modi per tendere la mano al prossimo. Per esempio, io inizio già dal mattino quando mi reco in cappella e affido al Signore tutti i miei cari e quelli che hanno bisogno di aiuto”