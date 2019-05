Un emendamento approvato in commissione Affari sociali e inserito del Decreto Calabria ridà fiato al Molise: “Sblocco del turn over anche per le Regioni in piano di rientro”. L’annuncio in Aula del Sottosegretario della Salute che parla anche della carenza dei medici nella nostra regione: “Saranno firmate convenzioni con le Aziende sanitarie delle altre regioni vicine per reperire personale in caso di emergenza”.

Antonio Federico (M5S): “Buone notizie, i molisani non possono essere abbandonati”.