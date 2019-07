Il clima resta teso nella maggioranza di centrodestra che guida la Regione. Mentre l’assessore Luigi Mazzuto resta al suo posto, il presidente della Regione Molise rinvia confronto e decisioni a settembre: “Queste sono decisioni importanti, che non devono essere prese in modo affrettato e che devono prendere in considerazione tutto lo scacchiere politico, non solo quello molisano ma anche quello nazionale”.