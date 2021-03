Restrizioni a singhiozzo

La precedente ordinanza sindacale, che vietava l'attività di parrucchieri e barbieri, scadrà oggi e nella nuova (valida da domani) non si fa più menzione di queste attività. Prima dell'entrata in vigore del Dpcm Draghi (il 6 marzo) saranno ancora valide le disposizioni previste nell'ultimo Dpcm Conte, che per le zone rosse non vietava l'apertura di questi servizi alla persona. Dunque a Termoli ci saranno 2 giorni (il 4 e il 5) con nuovi cambi, compreso il ritorno dell'asporto