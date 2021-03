Le ombre sul piano vaccinale

Cinque consiglieri regionali pentastellati hanno firmato e depositato in Procura l'esposto per accertare se ci soìiano stati mancati controlli e possibili violazioni nella gestione del Piano vaccinale. Tutto è nato dall'inchiesta di Primonumero che ha portato alla luce il caso delle dosi somministrate non solo al personale sanitario della clinica Neuromed, ma anche ai dipendenti di tutto il gruppo che fa riferimento all'europarlamentare di Forza Italia. Per ;M5S si potrebbero prefigurare responsabilità da parte di Asrem per gli omessi controlli.