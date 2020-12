Guerra dei numeri

Con la distribuzione di altre 9mila dosi sarà possibile sottoporre alla profilassi il 65% dei destinatati. Mentre M5S accusa il presidente di fare "proclami", il governatore ribatte: "La Campania ha deliberato la fornitura di altre 15mila vaccini, arriveremo a 87mila. In più arriveranno 3500 vaccini spray per i bambini". Il sistema è in affanno in tutta Italia: problemi nella consegna in tutta Italia e case farmaceutiche nel mirino. In Puglia è stata avviata un'azione legale contro Sanofi.