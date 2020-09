Percorsi differenziati per l’uscita e l’ingresso degli alunni, banchi monoposto collocati nel rispetto della distanza segnalata con appositi ‘bollini’, aule covid in cui isolare lo studente che presenza sintomi sospetti. E poi cartelli con disegni più comprensibili per spiegare ai più piccoli cosa vuol dire il divieto di assembramento o l’importanza di indossare la mascherina. Alla D’Ovidio è tutto pronto per l’avvio dell’anno scolastico, come spiega il dirigente scolastico Luigi Confessore.