Maria Domenica D’Alessandro, avvocato 54enne di Campobasso, direttore della Scuole Forense, è la candidata sindaca per le Amministrative 2019. L’abbiamo raggiunta e intervistata a pochi giorni dal voto. Ai campobassani chiede il cambiamento, non teme il voto disgiunto e, perché si fida dei suoi concittadini, è certa della vittoria al primo turno. A sostenere la sua candidatura ci sono la Lega, I Popolari per l’Italia, E’ ora, Forza Italia e Fratelli d’Italia.