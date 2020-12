L’intervista a Riccardo Cucchi di un gruppo di ragazzi di Montagano

Campobasso

Presentata questa mattina - 5 dicembre - in Municipio l'iniziativa che si propone un duplice obiettivo durante il periodo delle festività: sostenere il commercio del capoluogo messo in ginocchio dal lockdown e dall'emergenza sanitaria e aiutare le famiglie. Queste ultime potranno richiedere i 'buoni di Natale' da spendere nei punti vendita che aderiscono alla campagna 'Io compro in città'. Intanto il Comune sta definendo tariffe agevolate per parcheggiare in centro.