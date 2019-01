Non potevano che essere le recenti notizie della politica locale – la crisi in Comune a Campobasso e i ‘saltatori della quaglia’ – uno dei motivi ispiratori delle divertenti maitunate cantate da Nicola Mastropaolo per salutare la fine del 2018. Il ‘menestrello’ del capoluogo che da 25 anni porta avanti questa tradizione, accompagnato da Antonio Mandato e da un piccolo gruppo di musicisti, ha scelto la Torre Terzano, il luogo in cui secondo la leggenda venne rinchiusa Delicata Civerra innamorata di Fonzo Mastrangelo, per dare gli auguri di buon anno ai campobassani.