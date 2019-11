Il tecnico del Campobasso elogia “i ragazzi per come hanno affrontato la partita. L’unico rammarico è non averla chiusa già nel primo tempo quando abbiamo costruite diverse occasioni nitide. Sull’attaccante romano: “Ha avuto un problema muscolare ma si è allenato bene in settimana. C’era bisogno di corsa e di altre caratteristiche e la scelta è caduta su altri. Sappiamo bene quali sono le sue qualità che mostrerà di nuovo quando tornerà in campo”.