Scempio nel sito preistorico più antico d’Europa: infiltrazioni d’acqua, improponibili bacinelle per raccogliere la pioggia e per evitare ulteriori danni all’accampamento preistorico, topi che gironzolano indisturbati. Tutto documentato in un video da Emilio Izzo. Ora il Polo Museale ha programmato interventi urgenti.