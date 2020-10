Tamponi a rilento

In provincia di Isernia il sistema di tracciamento dei contagi mostra i primi segnali di sofferenza. Da Sant'Agapito l'appello del sindaco Di Pilla: "Ci sono persone con la febbre alta da giorni e non sono state contattate per effettuare il tampone". Mentre in Aula Toma annuncia l'arrivo dei medici militari per svolgere i test rinofaringei in auto e la proroga dei contratti al personale sanitario con partita Iva: "Ho chiesto il coinvolgimento delle strutture private per sgravare il Laboratorio analisi del Cardarelli, ma la situazione è sotto controllo".