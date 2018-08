Intervista al capo della Protezione civile in visita nell’epicentro sismico

Angelo Borrelli per la seconda volta in una settimana in Molise: questa volta il capo dipartimento della Protezione civile ha fatto tappa nei comuni dell’epicentro per visitare le tendopoli e parlare coi sindaci.

In questa intervista ha fatto sapere che l’attenzione del governo centrale, da cui si attende il riconoscimento dello stato di emergenza, è massima. Come pure l’allerta per lo sciame ancora in atto. E ha raccomandato prudenza sebbene, fino a oggi, non ci siano state vittime ma solo danni.