Il giorno della Memoria – San Giuliano di Puglia 31/10/2019

I rintocchi della campana nel cimitero degli angeli. I genitori, il silenzio, i fiori bianchi e le divise della protezione civile, dei Vigili del fuoco, dei tanti soccorritori che 17 anni fa hanno fatto un miracolo scavando ininterrottamente per giorni nel cumulo di macerie della scuola crollata. La consapevolezza, oggi 31 ottobre 2019, riguarda tutti. La scuola Francesco Jovine non è crollata a causa del terremoto, ma in occasione del terremoto. Era una scuola costruita male, in violazione e spregio di tutte le più elementari norme di sicurezza. E il 31 ottobre, con la cerimonia di ricordo, il corteo, la presenza delle autorità, diventa un motivo di sensibilizzazione alla prevenzione e alla sicurezza.