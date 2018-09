“Ci sono mille persone che ogni giorno, nelle ore di punta, si trovano in questo ospedale: non parlo solo del personale sanitario, ma anche dei pazienti e dei familiari che vanno a trovarli. Entrano in un ospedale fatiscente, abbandonato a se stesso. Cosa succederebbe in caso di terremoto? Qui la sicurezza è a zero”. E’ la denuncia di Carmine Vasile, segretario della Fials.