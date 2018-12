I due studenti del Liceo Artistico ‘B. Jacovitti’ di Termoli hanno vinto il concorso ‘Trash Art’ con la loro versione della Venere di Botticelli creata da scarti rinvenuti in spiaggia. Una kermesse nata per sensibilizzare le persone sul tema dell’inquinamento e per dimostrare che anche i rifiuti possono essere arte. Il sindaco Angelo Sbrocca ha consegnato ai ragazzi un assegno di mille euro.