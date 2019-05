Gianni Di Matteo e Milena Saracino visti da vicino: intervista doppia ai candidati a sindaco

Progetti, priorità, gusti e giudizi dei due aspiranti alla fascia tricolore nel paese della Carrese e della pampanella. Filomena Saracino detta Milena, 59 anni, guida Unione per San Martino, che ha messo insieme il Pd a Leu di Totaro. Per la prima volta una donna aspira allo scranno più alto del Municipio. Contro di lei in corsa Giovanni Di Matteo, per tutti Gianni, di San Martino Libera, movimento nato nel 2012 e rappresentato in Comune dallo stesso Di Matteo. Eccoli in questa intervista doppia.