Ufficializzata la candidatura di Sara Ferri, ex esponente di Sinistra, ecologia e libertà, nella lista della Sinistra (il partito che fa riferimento a Fratoianni) per le Europee del 26 maggio. “Il nostro è un progetto concreto e inclusivo, per mettere al centro delle proposte politiche le persone e contro il neoliberismo. Vogliamo rimettere al centro il territorio, i più deboli e il Mezzogiorno”, le sue parole.