Gratteri a Campobasso ‘sfida’ i sovranisti: “Io sono per una Europa federale”

Non si è parlato solo di criminalità organizzata durante la presentazione del libro di Nicola Gratteri, magistrato che vive sotto scorta e studioso di ‘ndragheta.

“Io sono favorevole che l’Europa diventi uno Stato federale, anche se oggi parlare di questo argomento è come bestemmiare perchè c’è voglia di andar via dall’Europa”, le sue parole durante la presentazione del suo libro a Campobasso. “Io sono per uno Stato federale per far fronte ai diktat di Stati Uniti, Cina e Russia e degli Stati emergenti”.