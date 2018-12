Dura pochi minuti il consiglio comunale di Campobasso, convocato questa mattina – 19 dicembre – per discutere del ricco ordine del giorno. Banchi della maggioranza in gran parte vuoti, ma non è una novità in questa legislatura. E così alle 11.10 tutti a casa: manca il numero legale. Nonostante ciò, gli eletti di palazzo San Giorgio presenti percepiranno il gettone di presenza: 50 euro lordi.