Campobasso, ecco le condizioni in cui versa il padiglione covid

Quando l'emergenza non è urgenza

Il piano per la realizzazione degli ospedali covid ha fatto registrare ritardi in tutta Italia nonostante l'urgenza di allestire posti letto aggiuntivi e il Molise non fa eccezione. Mentre la terza ondata dell'epidemia, si avvicina il commissario Arcuri ha appena validato i progetti per l'adeguamento dello stabile inviati a Roma dall'azienda sanitaria regionale, scelta quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'hub covid. Dunque ora toccherà alla stessa Asrem procedere all'assegnazione degli appalti.