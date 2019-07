Campobasso, contrada Colle delle Api sotto accusa

La tragedia che ha spezzato la giovane vita di Gianmarco Di Vico ha riacceso i riflettori sulla sicurezza di contrada Colle delle Api, via molto trafficata perchè alternativa alla strada principale, ossia quella che dall’ingresso di Campobasso porta verso via XXIV Maggio.

In una città dove si incontrano puntualmente rotatorie e rallentatori, qui in contrada Colle delle api dove il traffico è altrettanto rilevante non esiste nulla. Una strada che diventa anche a tre corsie, incroci senza indicazioni, traverse seminascoste e non segnalate.