Il club rossoblù inaugura la nuova sede nel cuore della città capoluogo, in corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dal Municipio. L’incontro con la stampa prima e con i tifosi poi consente di fare il punto della situazione: “Lo stadio sarà a norma per inoltrare domanda di ripescaggio per la Lega Pro”. Intanto col Cesena sarà ancora giornata rossoblù.

L’intervista al presidente Nicola Circelli.