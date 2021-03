Video-intervista

Parla il tenente colonello Dario Carbone, medico anestesista e rianimatore, da oggi in supporto al personale sanitario dell'ospedale Cardarelli: "In uno scenario bellico internazionale è normale che ci siano dei feriti. Trovarsi in un ospedale per curare la popolazione colpisce dal punto di vista emotivo anche noi che svolgiamo quotidianamente questo lavoro".