Chi non è rientrato nei fondi impegnati dalla Regione Molise per il bando ‘Turismo è cultura’ ha deciso di presentare domanda di accesso agli atti per vederci chiaro sull’assegnazione dei soldi. “E’ giusto, anche io lo avevo consigliato”, la replica del titolare del Turismo Vincenzo Cotugno. “Ma se sono stati esclusi è perchè evidentemente non avevano colto in pieno lo spirito e la griglia del bando. I progetti sono stati valutati da una commissione tecnica”.