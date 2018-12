Questa mattina, 14 dicembre, si è svolto “Festeggiamo insieme il Natale” l’evento organizzato dal posto di Polizia Ferroviaria di Campobasso, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato e il Dopolavoro Ferroviario, dedicato a tutti i bambini per trascorrere una mattinata all’insegna dell’allegria e del divertimento in compagnia di Babbo Natale.

Ad accompagnarlo gli zampognari molisani.