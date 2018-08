Le immagini di questo filmato si riferiscono al lido Calypso di Petacciato marina, dove In questi giorni si registra il tutto esaurito e non solo per la presenza di locali e molisani. Tantissimi anche i turisti e gli oriundi che sono tornati per le ferie. Questa mattina, 14 agosto, chi era sulla spiaggia è stato costretto a ‘fuggire’ per via di una improvvisa ondata di maltempo.