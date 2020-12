La svolta

La sfida di Rosario Filipponio e Luigi Paglialonga che hanno inaugurato il locale: “Ingressi contingentati per evitare gli assembramenti. Chiediamo responsabilità alle persone”. L’impostazione sarà diversa, sia per le circostanze che per la scelta di “coprire tutta la giornata quando sarà possibile, puntando molto sull’aggregazione nel corso degli eventi sportivi”. Sul nome scelto: “Era andato in disuso, apparteneva alla nostra generazione. E’ un termine positivo, che connota tanti aspetti, si usa quando non sa quale aggettivo positivo utilizzare”.