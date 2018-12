Cristiano Dal Fabbro, 46 anni, ha lasciato Venezia e si è trasferito in Molise per fare il pastore. Ora ha bisogno di trovare una casetta, una stalla e due o tre ettari di terreno dove tenere una cinquantina di capre. In questa videointervista racconta il suo progetto: “Il Molise esiste, eccome. Non si è ancora svenduto al Dio denaro come altre regioni in Italia, non ha perso la sua identità”.