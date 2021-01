Il comune zona rossa

Da oggi il comune del Fortore è zona rossa, come disposto dall'ordinanza firmata ieri sera dal Governatore Toma. In essa però non era prevista la chiusura di tutte le scuole, ma il sindaco Faiella oggi ha provveduto ad emanare una sua ordinanza in tal senso. Critici i consiglieri regionali del Pd: "Ha addossato al sindaco l'onere di farlo"