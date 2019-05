Amministrative, Battista: “Noi concreti, dai miei avversari solo squallide polemiche”

Oggi Primonumero propone l’intervista al quarto candidato in corsa per la poltrona più alta di palazzo San Giorgio. Antonio Battista è stato riconfermato alla guida della coalizione di centrosinistra e a pochi giorni dalla competizione elettorale si scaglia contro le polemiche piovute dai principali competitor: “Lega e Movimento 5 Stelle? Né fanno, né vogliono far fare”.

Il primo cittadino uscente si dice soddisfatto del lavoro sin qui svolto: “Siamo stati concreti, fattivi e positivi – ha affermato il primo cittadino davanti ai microfoni di Primonumero – e siamo proiettati verso il futuro. Abbiamo mantenuto gli impegni programmatici presi e la continuità che rappresento è il futuro di questo territorio e di questa città”.