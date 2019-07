Questa mattina (22 luglio) le rappresentanze dei lavoratori in piazza Prefettura per un corteo di protesta. In tarda mattinata il summit al palazzo di Governo di Campobasso, ma senza toni concilianti. Ed Emilio Izzo attacca: “Ci siamo trovati in un apparato governativo sul territorio che ritiene questa una casa privata e non una casa pubblica”.