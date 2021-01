Rientro in classe

Elementari e medie tornano in presenza, superiori in classe al 50 per cento almeno fino al 15 gennaio ma non è escluso che il provvedimento sia esteso a tutto il mese. Sul fronte del trasporto pubblico in Molise, oggi scadono i termini per aggiungere i mezzi privati a quelli pubblici. Intanto il fronte del No al rientro cresce sempre più