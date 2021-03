A Campobasso la prima Rsa per non autosufficienti

Trent'anni dopo l'avvio dell'appalto

Manca ancora l'accreditamento del commissario alla sanità (che deve essere nominato dal Governo al posto del dimissionario Angelo Giustini) ma entro la fine di aprile la struttura di via Garibaldi potrà accogliere gli anziani. "Per ora opererà in regime privatistico", spiega l'ingegnere Nicola Cesare, presidente di Optima, una delle aziende che ha risposto al bando del Comune. A breve la 'filiera' rivolta alla terza età sarà completata con l'inaugurazione degli alloggi protetti di via Marche rivolti sempre alla terza età.