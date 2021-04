Trigesimo: MICHELE CRISTINO

Campomarino

Il 25 marzo un 86enne è deceduto a causa dell’infezione polmonare contratta evidentemente prima della seconda somministrazione di Pfizer, avvenuta il 19 marzo. Il biologo Massimiliano Scutellà: “L’efficacia vaccinale si acquisisce mediamente 15 giorni ma ci sono persone che non sviluppano gli anticorpi. Può accadere”. Probabile che l’uomo avesse una variante, che in questo caso si è rivelata particolarmente aggressiva. E’ anche questo il motivo per il quale anche i soggetti vaccinati non possono rinunciare a mascherine e distanziamento rigoroso.