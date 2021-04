RINGRAZIAMENTO : SALVATORE VICINO

Deroga al decreto draghi

Il sindaco Alberto Florio "sfida" il Decreto Draghi per la "situazione di necessità e urgenza" del Comune, dove ci sono ancora contagi tra gli studenti e dove ci sono stati 19 lutti causati dal covid in due mesi. Scuole ancora chiuse fino al 17 aprile compreso. Nel resto del Molise domani, 7 aprile, si torna a scuola in presenza. Oggi screening sugli alunni e docenti in numerosi paesi del BassoMolise.