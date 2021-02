Ringraziamento: ROCCO DE CINQUE

L'emergenza sanitaria

La Regione Molise prepara le misure per fronteggiare la moltiplicazione dei degenti che hanno bisogno di cure mediche: attivati i 10 posti letto di Malattie Infettive alla Cattolica e individuati due alberghi per la quarantena dei contagiati. Inoltre il presidente Toma ha chiesto la disponibilità di posti letto anche a Villa Maria, Villa Esther e alla Gea Medica, mentre torna in auge l'impiego del Vietri di Larino per i pauci sintomatici e la riabilitazione post covid. Intanto a Campobasso sono stati individuati 3 casi di variante inglese.