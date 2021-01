Ringraziamento: MICHELE SCIARRETTA

Ordinanza di toma

Una situazione 'esplosiva' per cui il presidente della Regione Molise ha deciso di emanare un'ordinanza che fa di Sant'Elia a Pianisi zona rossa: spostamenti in entrata e in uscita vietati, dunque, da domani 4 fino al 15 gennaio. Nell'ultimo aggiornamento reso noto dal sindaco del piccolo comune del Fortore si parla di quasi 100 persone positive, di cui 17 tra ospiti ed operatori della locale Rsa, oltre ai positivi all'antigenico, cui verrà fatto il tampone. In paese ci sono state anche due vittime con il Covid-19 e diversi sono i ricoverati al Cardarelli. Da ultimo è risultato infettato anche il medico di base