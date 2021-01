Ringraziamento : MARIA ROSA POTESTA’

Campobasso

Il Comune è riuscito ad accedere ai contributi previsti e stanziati per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative al 2020. Un milione e 150mila euro per il plesso di via Scarano. Interventi previsti anche per la scuola dell’infanzia di via Jezza (135mila euro) e per la Collina Monforte (50mila).