Ringraziamento: famiglia Sgobba

Il monitoraggio

Cala ancora l'incidenza settimanale dei nuovi casi così come l'Rt, l'indice di trasmissibilità, e ciò vale sia per il Molise che complessivamente per l'Italia. Per la nostra regione qualche piccola spia sembra però essersi accesa: in particolare è sopra la media nazionale il tasso di occupazione delle terapie intensive. In generale però prosegue il miglioramento tanto che i dati sono compatibili con la zona gialla, che potrebbe tornare già dal 26 aprile. Il Governo sta decidendo in queste ore ma è probabile che nelle aree a minor contagio riaprano ristoranti e si possa ricominciare con gli sport e gli spettacoli, purchè all'aperto