Ringraziamento: Famiglia Pellegrini

Discordanze

Nella sua informativa in Consiglio regionale, ieri il Presidente Toma aveva dichiarato che erano stati vaccinati medici liberi professionisti, odontoiatri, farmacisti e altre categorie. Insorgono però i dentisti: "Non è così, hanno vaccinato solo gli over 55". Ma anche i professionisti farmacisti sono stati vaccinati solo in parte, e con un criterio che a detta di alcuni è discutibile. Promessa 'mantenuta' invece per gli psicologi