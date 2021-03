Ringraziamento famiglia: GIUSEPPE ROCCHIA

Non solo ospedali

Dall’8 febbraio al 28 febbraio le Unità speciali di Continuità assistenziale hanno fatto una media di 30 visite al giorno, ma solo 3 al giorno sono state fatte dalle Usa di Larino, dove c’è l’unica postazione del BassoMolise perché quella di Campomarino, annunciata in pompa magna e data per certa, non è ancora stata attivata e a questo punto viene il dubbio che lo sarà mai. La medicina sul territorio è troppo carente, come hanno dichiarato a più riprese anche esponenti del Consiglio regionale e come testimoniano i medici di base. Qualche malato si è perfino sentito rispondere, lamentando le difficoltà a gestire pazienti covid in casa, “trovatevi una badante positiva”.