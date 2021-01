Il contagio e il rientro in classe

L'annuncio del presidente alla luce degli ultimi dati epidemiologici che consentono il rientro in classe. Per le superiori si attende la decisione del Governo che sarà contenuta del dpcm del 16 gennaio, ma la Regione ha già organizzato il piano del trasporto pubblico prevedendo corse aggiuntive in provincia di Campobasso e in quella di Isernia.