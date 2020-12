Ringraziamento : ANTONIO TALIA

Campobasso

Tra martedì e mercoledì prossimi verrà inaugurato il tunnel dai caratteristici anelli gialli che consentirà ai pedoni di raggiungere in sicurezza la stazione degli autobus di via Vico e via Mazzini senza correre il rischio di attraversare tra le auto che sfrecciano in largo Carile. Quasi 2 milioni l’importo dei lavori per l'infrastruttura completata dall'impresa Pallante. Il sindaco Gravina: "Non è un mistero che non mi sia mai piaciuta, è l'esempio di come non si debbano gestire le opere pubbliche, ma l'importante era finirla. Ora ci concentriamo sul terminal".