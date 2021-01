Campobasso, la palla alla asrem

Approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che consenta l’attivazione di percorsi per familiari sia di malati covid che ricoverati con altre patologie: l’amministrazione comunale si impegna a chiederne l’attuazione all’Azienda Sanitaria regionale. Il capogruppo Alberto Tramontano: “Ci sono tanti cittadini molisani che da diversi mesi non possono assistere i propri cari per via della pandemia, sarebbe auspicabile prevedere sistemi di comunicazione visiva, magari con tablet su ogni letto per interagire”.